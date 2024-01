“Gaeta | Città della Cultura” | presentato il progetto in Aula consiliare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – Un primo passo per la totale valorizzazione e promozione del ricchissimo patrimonio artistico, naturalistico ele di cui dispone la. È statoquesta mattina, in, il”, che prevede l’attuazione di una strategia organizzativa tra Comune, Associazioni ed Enti, al fine di trovare la giusta strada comune da intraprendere, per offrire a studenti, turisti ma anche agli stessi residenti, un’esperienza indimenticabile, attraverso la scoperta di tutte le bellezze, soprattutto quelle rimaste per troppo tempo nascoste, che rendonoun magico unicum di meraviglie. Presenti alla conferenza – ...