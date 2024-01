Futuro Gaetano | c’è l’accordo | novità sul futuro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ci sonoche riguardano Gianluca, la presenza di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno è stata decisiva per l’operazione Countdown finale per il mercato. Mancano poche ore e domani alle 20 si chiuderanno definitivamente le porte del calciomercato di gennaio. I battenti riapriranno direttamente la prossima estate e così sono tanti i dirigenti che si apprestano a concludere gli ultimi affari. Il Napoli ha lavorato molto bene per quanto riguarda i nuovi acquisti. A gennaio sono arrivati quattro nuovi giocatori che aiuteranno la squadra a raggiungere il miglior posizionamento possibile in classifica. In giornata, a Castel Volturno, era presente anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente era sui campi di allenamento insieme agli altri dirigenti per poter sistemare le ultime questioni di mercato rimaste ancora aperte. Il grande dubbio era ...

Il Granada, club militante in Liga, è in pressing per Gianluca Gaetano. Il centrocampista 23enne potrebbe lasciare il Napoli in queste ultime ore ...Chiuso il calciomercato in entrata, dopo il mancato approdo all'ombra del Vesuvio di Nehuen Perez, il Napoli si concentra su quello in uscita ...Calciomercato Napoli. Il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe essere lontano da Napoli: il centrocampista azzurro sarebbe in procinto di lasciare la maglia partenopea in queste ultime ore di mercato in ...