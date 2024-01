Fuoco romanista antilaziale in FDI | salta il 50ennale del titolo 1974 Fatto quotidiano»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La celebrazione per i 50 anni dello scudetto della Lazio, che ricorre quest’anno, era stata pensata in pompa magna e invece èto tutto. L’organizzazione per le celebrazioni Il 29 gennaio, il questore Paolo Trancassini di Fratelli d’italia aveva prenotato a Montecitorio la sala degli eventi di massimo richiamo per la stampa per le celebrazioni a poche settimane dal 124esimo compleanno della prima polisportiva di Roma e d’europa. Presenti il patron della Lazio, Claudio Lotito e pure il tifosissimo ministro cognato Francesco Lollobrigida reduce dai fasti africani di Palazzo Madama. Alla fine, spiega il, la conferenza stampa èe anche l’evento in diretta web. Con tutti gli invitati che hanno ripiegato su uno degli spazi riservati ai gruppi parlamentari, senza però avere i fari puntati della ...