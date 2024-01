Funerali Sandra Milo | Michele Placido | Sandra era generosa | donare | l' ha fatto tutta la vita

Roma, 31 gennaio 2024 – rose bianche e applausi al funerale di Sandra Milo oggi , nella Chiesa degli artisti a piazza del Popolo a Roma. Come ieri ... (quotidiano)

I Funerali di Sandra Milo si svolgono oggi a Roma alla Chiesa degli Artisti . folla immensa per l'ultimo saluto a "Sandrocchia" morta all'età di 90 ... (ilgiornaleditalia)

Davanti al sagrato una folla emozionata, una piazza del Popolo gremita di gente tra amici, fan e grandi personalità dello spettacolo per dire addio ... (ildifforme)

Nel giorno dell'ultimo saluto a Sandra Milo, il figlio Ciro ha svelato la reale causa della morte di sua madre nel corso dei funerali. Addio a Sandra ...Il mondo dello spettacolo e non solo, sono in lutto. Roma ha reso omaggio a Sandra Milo nel giorno del suo funerale. Alla Chiesa degli artisti per il suo addio sono accorsi tanti cittadini, fan e vip.(Agenzia Vista) I funerali di Sandra Milo alla Chiesa degli Artisti a Roma. Sulla bara ricoperta di rose bianche accanto alla foto dell'attrice ...