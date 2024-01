Funerali Sandra Milo | la folla accoglie il feretro alla Chiesa degli Artisti per l' ultimo saluto - DIRETTA

Il feretro di Sandra Milo è arrivato in Campidoglio , a Roma, dove è stata allestita la camera ardente per l’attrice. Per l’ultimo saluto a ... (ilcorrieredellacitta)

nella giornata di oggi, in Campidoglio, è stata allestita la camera ardente per Sandra Milo , che ci ha lasciato ieri 29 gennaio 2024. Tantissime le ... (diredonna)

Roma si prepara per l'ultimo saluto a Sandra Milo, morta il 29 gennaio a 90 anni. Oggi i funerali dell'attrice nella Chiesa degli artisti alle 12. La musa di Federico Fellini, eterna icona di Otto e 1 ...«Mia madre è stata prima di tutto una madre, una donna libera, una grande testa». Mentre sullo schermo scorrono le immagini di lei bellissima, bionda e seducente vestita in rosso ...Folla alla camera ardente. In Campidoglio l’omaggio del pubblico e del mondo dello spettacolo: «Grande attrice e grande donna». Il figlio: «Parte di me in cielo con lei».