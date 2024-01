Frosinone-Milan | arbitrerà Pairetto | nome importante al VAR | Serie A News

E’ arrivato la designazione dell’arbitro per Frosinone-Milan , sarà Luca Pairetto di Torino i precedenti fanno sorridere Stefano Pioli … Il Milan si ... (dailymilan)

Probabili formazioni Frosinone-Milan - ventitreesima giornata Serie A 2023/2024

Le Probabili formazioni di Frosinone-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo allo Stirpe per la ... (sportface)