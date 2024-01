Frontale con un camion Automobilista muore intrappolato nella vettura in fiamme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) MAPELLO (Bergamo) L’impatto è stato violentissimo. Siamo lungo l’Asse interurbano, all’altezza di Mapello. Poco dopo le 11 un’auto che viaggia verso Bergamo, all’improvviso cambia direzione. Invade la carreggiata opposta. In quello stesso momento dalla parte opposta sopraggiunge un tir. È un attimo. La Renault piombain velocità contro il mezzo pesante che non ha margine di manovra per evitare l’incidente. Prima lo schianto, terribile, poi l’auto che prende fuoco a causa della collisione. All’interno,tra lerimane il conducente. Una brutta fine. Solo più tardi gli agenti della Polizia stradale di Treviglio, sul posto per i rilievi di legge, saranno in grado di dare un nome e un cognome a quella persona morta carbonizzata. Si tratta di Diego Kodric, 52 anni, residente a Bergamo in via Finardi ingegnere per anni addetto alle cave ...