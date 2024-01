Frangente – Milano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)Via Panfilo Castaldi, 4 – 20124Tel. 02/96844851 Sito Internet: www..superbexperience.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 7/16€, primi 16/22€, secondi 22/26€, dolci 6/8€ Chiusura: Domenica OFFERTA Piacevole scoperta questo ristorante capitanato da Federico Sisti (ex chef del Ronchettino), che lo ha chiamato come l’onda di grandi dimensioni che va dal mare verso la costa, contro la quale si rompe spumeggiando. Lui, da buon romagnolo e da appassionato surfista, ha un forte legame con il mare, tant’è che nel locale ha posizionato alcune delle sue tavole da surf. Questo, però, non deve trarre in inganno nel pensare al menù, che, sì prevede il pesce, ma spazia un po’ ovunque con la sua cucina di stampo tradizionale sulla quale ci sono piccoli innesti creativi, a nostro avviso ...

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di maltrattamento contro familiari o conviventi, con l’aggravante di aver commesso il fatto alla presenza di minori ...Il direttore artistico – come lo scorso anno – si lascia scappare che qualche trattativa è ancora in corso. Proprio in quel frangente sarebbe venuta l’idea ad Amadeus che tallona l’ex giocatore. Non ...Roberto Di Pinto, chef di origini partenopee alla regia Sine Restaurant a Milano, non ha dubbi: per lui il ristorante da provare nel 2024 è il Danì Maison a Ischia, il ristorante dello chef Nino Di ...