Francia | Le Pen prima in sondaggio politico del Figaro Magazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Marine Le Pen si piazza per lavolta da sola inposizione nella top 10 delle personalità politiche francesi realizzata dall'istituto Verian-Epoka per Le. Alla domanda "Per ciascuna delle seguenti personalità, vorresti dirmi se ti piacerebbe vederle ricoprire un ruolo importante nei mesi e negli anni a venire? il 40% dei francesi segnala la leader del Rassemblement National (Rn) piazzandola quindi al primo posto tra i politici d'Oltralpe. Un forte progresso rispetto al 2010, quando la leader della fiamma tricolore bianco-rosso e blu era al 14%. Segue, al secondo posto della classifica (39%) l'ex premier d Emmanuel Macron, Edouard Philippe e al terzo posto il segretario del Rn, Jordan Bardella (37%). Altro dato: Marion Maréchal, la nipote di Le Pen che ha lasciato il Rn per schierarsi con il ...