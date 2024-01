FOTOGALLERY – Jannik Sinner al Colosseo con il trofeo degli Australian Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Seconda giornata nella Capitale per, che dopo essere atterrato ieri e aver incontrato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quest’oggi ha tenuto una conferenza stampa nella nuova sede della FITP per poi presentarsi alper uno shooting con il suovinto a Melbourne. Tanti sorrisi, in uno dei luoghi più iconici di Roma, per il tennista altoatesino che ha riportato in Italia uno slam a livello di singolare maschile dopo un digiuno di ben 48 anni. Di seguito alcune immagini (credits Giampero Sposito/FITP) SportFace.