Formazioni ufficiali Manchester City-Burnley | Premier League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ledi, sfida valida per la ventiduesima giornata di. La seconda della classe sfida la penultima in quello che si prospetta un match a senso unico. Ovviamente a parlare sarà come sempre il campo, ma i ragazzi di Kompany sono chiamati ad un’impresa sportiva per evitare di lasciare l’Etihad Stadium a mani vuote. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 31 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa ...