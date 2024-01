Fondazione Cassa Rurale Battipaglia | ecco il nuovo Cda Federico Del Grosso confermato presidente

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si è insediato ilConsiglio di amministrazione della, nata per volontà di Banca Campania Centro per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Rinnovato l’incarico diDel, già al lavoro su nuove iniziative. Oltre ai consiglieri confermati Rosa Maria Caprino, Roberta Del Basso, Angelo Mammone, Roberto Manzo e Giampiero Pierro, nel CdA siederanno Giuseppe Catarozzo, nominato Vice, Giuseppe Alviggi e Franco Poeta. Segretario Generale: Marco Sprocati. Revisore dei conti: Carlo Palumbo. Tra i progetti più significativi del 2023, “Costituzione e Cooperazione”, caratterizzato da momenti di confronto su legalità e comunicazione rivolto ai giovani ...

Si è insediato il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, nata per volontà di Banca Campania Centro per promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico del ...