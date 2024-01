Follia al Grande Fratello | Scatta La Rissa!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Una violenta lite tra due gieffini ha sconvolto gli equilibri al. Ecco cosa è successo… #gf #In un turbinio di drammi e confronti, la scorsa puntata di lunedì delha visto le due regine della casa, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, affrontarsi nuovamente. Tra accuse reciproche e un clima teso, i discorsi della settimana precedente hanno ripreso vigore, ma senza trovare alcuna soluzione. La tensione si è estesa anche agli altri inquilini: Monia La Ferrera ha lasciato la casa, mentre Beatrice, Letizia, Stefano e Vittorio sono stati nominati, con il rischio di finire in nomination per l’eliminazione. La serata si è poi accesa quando Massimiliano ha preso di mira l’attrice Beatrice, coinvolgendo anche Vittorio, da lui definito “scagnozzo” di ...