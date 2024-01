Foibe | nasce a Roma il “Museo del Ricordo” | luogo simbolo per custodire la memoria nazionale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Quasi un sogno che si avvera nel segno dellama anche del futuro. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla legge che istituisce ildel, che porta come prima firma quella della premier Meloni e del ministro Gennaro Sangiuliano. L’obiettivo è quello di conservare e rinnovare ladella tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle. Dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Undove ricostruire e narrare la storia degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano. Per realizzare e gestire ilsarà istituita una Fondazione (ministero della Cultura e Regione Lazio), alla quale potranno partecipare anche ...

Approvato ddl in Cdm - Il presidente del Lazio, Rocca: "Un luogo-simbolo per far emergere dall'oblio tutti i ‘ricordi’ cancellati dalla storia" Il ... (sbircialanotizia)

"Il Museo del Ricordo rappresenterà un luogo simbolo non solo per onorare il dramma vissuto dai nostri connazionali del confine orientale, la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, ...Via libera dal Consiglio dei ministri. Il ministro Sangiuliano: «Dovere storico verso gli italiani che hanno subito la dittatura dei comunisti di Tito» ...A 8 milioni ammonta la cifra stanziata per realizzare il museo nel prossimo triennio, all’interno di un immobile messo a disposizione dalla Regione Lazio, a Roma ...