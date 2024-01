Foibe | Cdm | ok a ddl per istituzione Museo Ricordo a Roma

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato un disegno di legge per l'deldelin. Ilavrà lo scopo di contribuire a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle, di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, dell'esodo dalle loro terre e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, didel 'Giorno del'. Lo rende noto Palazzo Chigi, nella nota diramata post Cdm. Le norme, si legge ancora, stabiliscono che alla gestione delprovveda la “Fondazionedel”, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della Cultura, la Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati. La Fondazionedelè sottoposta alla vigilanza del ministero della Cultura.

