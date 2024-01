Focus Fiumanò | conclusa l’avventura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Neanche il tempo di presentarsi chedialla Fermana è già terminata. Il difensore centrale era arrivato in gialloblù esattamente il 16 gennaio, ma ha già lasciato la squadra. Il classe 2002 è tornato nel girone A però con la maglia dell’Alessandria, sempre in prestito dalla Pro Vercelli. L’accordo è stato trovato nella prima mattinata di ieri.è stato convocato da Protti per le partite contro Gubbio e Recanatese, ma non era mai sceso in campo a causa della forte crescita di Fort. Il giocatore non ha gradito questa decisione ed è stata subito trovata la soluzione migliore per le parti. Fi. Ro.