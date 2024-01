Focolaio di Vaiolo delle Scimmie in Toscana | 11 casi confermati

Il virus non si trasmette facilmente al di fuori dei rapporti sessuali, consigliata la vaccinazione a soggetti fragili e immunocompromessi ...Roma, 31 gen. (Adnkronos Salute) - Gli 11 casi vaiolo delle scimmie in Toscana, "rimandano a quello che abbiamo visto due anni fa con piccoli focolai epidemici all'interno di comunità che hanno una ...L'infettivologo: "Non serve fare allarmismo per 11 casi, focolai si autolimitano. Vaccino e uso del preservativo contro infezione" ...