Fleximan e autovelox | servono per fare cassa | Corona controcorrente

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il nome di, il cosiddetto "giustiziere" degli, è un po' sulla bocca di tutti. Da giorni ormai non si parla quasi d'altro. Pare che dietro a questo personaggio misterioso, che di notte abbatte i rilevatori di velocità, si celi in realtà una banda che agisce con dei "flex elettrici" (smerigliatrici a lama circolare). Le attività illegali di questo o questi "vendicatori" sono state argomento di dibattito a È sempre Cartabianca, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer. E in particolar modo sull'argomento è stato interrogato l'ospite fisso Mauro. "Ha sentito delle 'eroiche' imprese diche va a scardinare gli?", ha chiesto la conduttrice per aprire il discorso. "Bisognachiarezza. Una volta, nella precedente trasmissione, dissi ...