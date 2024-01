Flavia Borzone | presunta sorella di Elettra Lamborghini | il Dna le darebbe ragione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La donna ha ottenuto il Dna della cantante senza il suo consenso, facendo analizzare una cannuccia da cui aveva bevuto. Trentacinque anni, insieme alla madre è accusata di diffamazione da Tonino. Una vicenda complessa, che non sembra destinata a chiudersi in fretta

“Elettra Lamborghini e Flavia Borzone sono sorelle”: sarebbe questa l’asso nella manica degli avvocati dell’estetista residente a Napoli e di sua madre, Rosalba Colosimo, calato in aula durante il ...Il dna di Elettra Lamborghini, prelevato a sua insaputa da una cannuccia, proverebbe la familiarità con Flavia Borzone, estetista residente a Napoli ...Elettra Lamborghini e Flavia Borzone sarebbero effettivamente sorelle. Lo sostiene un test del dna depositato in tribunale a Bologna, dove Flavia e la mamma Rosalba Colosimo imputate per diffamazione ...