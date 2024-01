Fiumicino | duro colpo allo spaccio | sequestrati 70 chili di cocaina Arrestato 26enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024), 31 gennaio 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Ostia hannounpoiché, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare è stato trovato in possesso di oltre 70 kg die 1,5 kg hashish, suddivisi in panetti già pronti per essere immessi sul mercato. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri dieffettuati sul litorale romano considerato che lo stupefacente, venduto in dosi al dettaglio, avrebbe potuto fruttare ben oltre 5 milioni di euro. Il sequestro è avvenuto in una zona residenziale di. Nel corso di un servizio di pattuglia, i Carabinieri della Stazione dihanno notato un’autovettura sbucare improvvisamente da un parcheggio riservato e, alla vista dei militari, frenare bruscamente senza alcun ...