Fiumicino 70Kg di coca e 1 | 5Kg di hashish in auto e in casa Valore complessivo oltre 5mln di euro 26enne arrestato dai Carabinieri

Alla domanda su cosa ci facesse in quel parcheggio di proprietà privata, non ha saputo fornire una giustificazione plausibile ...Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di cocaina effettuati sul litorale romano: avrebbe potuto fruttare ben oltre 5 milioni di euro ...Oltre 70 kg di cocaina e 1,5 kg di hashish suddivisi in panetti e pronti ad essere immessi sul mercato E’ uno dei più grandi sequestri di cocaina mai avvenuti sul litorale romano quello delle ore scor ...