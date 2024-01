Fisco | Leo “Obiettivo di legislatura è arrivare ad aliquota unica”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Comedi, compatibilmente con le risorse di cui si disporrà, si potràalla”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, in audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. “Il nostro disegno è alleggerire il carico fiscale, visto che abbiamo una pressione molto rilevante che in qualche modo favorisce anche l’evasione fiscale”, ha aggiunto. Secondo Leo “questa legge di riforma del sistema fiscale è una legge molto ampia, che era necessario introdurre nel nostro ordinamento perchè l’ultima legge di sistema risale agli anni Settanta. Stiamo procedendo celermente con i decreti di attuazione” ed “entro il mese di febbraio porteremo il decreto legislativo sulle sanzioni, in modo tale da evitare che il ...