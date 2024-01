Firenze | Nardella | “Funaro al 66% di gradimento” Replica Fdi | “Sondaggio fatto col bingo”

Firenze , 25 gennaio 2024 – “Ho chiamato il presidente del Teatro Affratellamento per chiede rgli di annullare la proiezione di questo film che incita ... (lanazione)

Errore d'ortografia in un cartello stradale. Si legge "infomazioni", ma si vorrebbe dire "informazioni". Ed è subito polemica L'articolo Firenze : ... ()

“Il tricolore sui luoghi simbolo di Firenze per un abbraccio virtuale della nostra città a Jannik Sinner ”. Lo annuncia il sindaco Dario Nardella che ... (lanazione)

Firenze, 29 gennaio 2024 – Non poteva mancare il leader di Italia Viva Matteo Renzi all’interno di un teatro Puccini gremito di perso ne per il ... (lanazione)

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Dario Nardella sta facendo di tutto per far saltare l?eventuale accordo con Italia Viva. È ammirevole la sua tenacia ... (calcioweb.eu)

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Dario Nardella sta facendo di tutto per far saltare l’eventuale accordo con Italia Viva. È ammirevole la sua tenacia nel volere mandare la candidata Sara Funaro al ballott ...Amministrative: Nardella, "A Firenze la candidata Sara Funaro è una donna di grandissima capacità, i sondaggi ci danno al 66% di gradimento".Dopo mesi di ipotesi è stato deciso che resterà per un altro anno al Franchi e intanto cominceranno i lavori di ristrutturazione ...