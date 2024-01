Firenze ‘meretrice’? Attaccare Hollberg per una parola serve a distrarre dal contenuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) di Francesca Conti* “Vorrei che la città tornasse un po’ ai cittadini e non fosse solo schiacciata dal turismo, il turismo andrebbe gestito. Stiamo parlando di una città dell’Unesco, in questi ultimi 8 anni la città si è molto alienata dalle sue origini, non c’è più un negozio, una bottega normale ma tutte esclusivamente per turisti con gadget, souvenir e questo andrebbe frenato. È già tardi e non si torna più indietro, perché dopo che una città è diventata meretrice sarà difficile farla tornare vergine. E se non si mette adesso un freno assoluto, non vedo più speranza”. Queste sono le parole esatte pronunciate dalla direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecilie, che hanno innescato un dibattito in città e non solo. La giunta fiorentina ha espresso la propria indignazione tramite la vicesindaca Alessia Bettini che ha parlato di offesa infamante verso ...