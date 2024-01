Firenze | due focolai di vaiolo delle scimmie | «Consigliata la vaccinazione per i contatti stretti»

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sono 11 le persone che hanno contratto ilnelle ultime settimane. La maggior parte dei positivi, ovvero nove, sono residenti nella provincia di, un altro nella Asl Nord Ovest e uno nella Sud Est, scrive la Repubblica. Al momento la situazione appare «sotto controllo», spiega la Regione Toscana. Dalle indagini epidemiologiche svolte dagli uffici di igiene, dopo la segnalazione di un medico di famiglia del Mugello, è emerso come dietro le infezioni ci siano due. O meglio, due feste: una in un locale della provincia di, frequentato soprattutto dalla comunità omosessuale. Qui, la prima sera dei contagi è stata la notte di Capodanno e dopo un paio di settimane sono emersi 7 positivi. Il secondo party è stato invece organizzato più recentemente. ...

A meno di 48 ore dalla fine del calciomercato, la Fiorentina è ancora alla ricerca dell'esterno offensivo da regalare a Vincenzo Italiano. Così, dopo gli acquisti ...Andrea Belotti è pronto ad arrivare a Firenze. Il "Gallo" è atteso in città per visite mediche e firma con la Fiorentina nelle prossime ore per poi mettersi subito a disposizione di Vincenzo Italiano.