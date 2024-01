Fi | Piersilvio Berlusconi | allargare squadra con presenze giovani

nasce UniRai , una nuova realtà associativa "aperta - come si legge nel documento programmatico, pubblicato su UniRai .it - a tutti i giornalisti ... (ilgiornaleditalia)

Cologno Monzese (Mi), 31 gen. - (Adnkronos) - “Non abbiamo mai parlato di un possibile arrivo di Amadeus a Mediaset, non c’è nessuna offerta”. Lo ha detto l’ad di Mfe Pier Silvio Berlusconi durante un ...L'eventuale discesa in politica, il rapporto con Bonolis e Sanremo in arrivo. Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, ha affrontato queste e altre questioni a Cologno Monzese. Nessuna ...Lo ha detto l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in occasione di un incontro stampa a Cologno Monzese.L'ad di Mediaset ha ribadito che riguardo al suo impegno politico "la ...