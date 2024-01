Fiorentina | si allontana Reyna | la situazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lacontinua a lavorare in queste ultime ore di sessione invernale per regalare a Vincenzo Italiano un esterno sul mercato. E in questo...

Le ultime ore per dare una scossa al suo fin qui statico mercato: la Fiorentina piomba su Andrea Belotti , spinge per Albert Gudmundsson e sonda Giovanni Reyna . Rinforzi per l’attacco dopo l’emergenz ...Fiorentina infastidita per la telefonata della Juventus a Bonaventura, ma al momento non c’è alcuna trattativa. Giornata decisiva per l’islandese del Genoa ...Calciomercato Lazio, si allontana il profilo di Gudmundsson: la Fiorentina in pressing sul Genoa per l’esterno Come riferito da TMW, potrebbe allontanarsi il profilo di Gudmundsson del calciomercato L ...