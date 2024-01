Fiorentina | nuova offerta per Gudmundsson Ma il Genoa la respinge

Stefano De Grandis , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione di Luka Jovic in Milan-Fiorentina (pianetamilan)

Di notizie e di segnali dalla partita contro il Genk ne sono arrivati per la Fiorentina . Il primo, ottimo, è che per il secondo anno... (calciomercato)

Marco Marchionni è pronto a ripartire da una nuova panchina in Serie C. Dopo aver allenato Foggia e Novara, l'ex calciatore di Juve ntus... (calciomercato)

Joaquín Sánchez non ha mai nascosto la sua passione per la corrida , con tanto di esultanza da torero , e starebbe prepara ndo il suo debutto sulla ... (sportface)

Nuovo nome per il reparto difensivo, il Napoli chiede informazioni su un giocatore della Fiorentina : di chi si tratta. Continua la stagione di ... (spazionapoli)

In attesa di capire il destino di Gudmundsson, il Genoa regala a Gilardino due nuovi attaccanti, Vitinha dal Marsiglia e David Ankeye dallo Sheriff Tiraspol ...Alla fine Daniele De Rossi ha il suo nuovo terzino sinistro. Per un Matias Vina che esce (cessione al Flamengo a titolo definitivo, 8 milioni d’affare complessivo, 1 di bonus e penale da 500 mila euro ...Andrea Belotti sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. In questo ultimo giorno di mercato le due società hanno raggiunto l'accordo: l'attaccante arriva dalla Roma ...