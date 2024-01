Fiorentina | il colpo di Mezzanotte | canta il Gallo | Belotti è viola! Ora l' assalto a Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 – Dalla prima volta che è stato accostato allasono passati anni. Andreacostava 100 milioni, quelli che chiedeva il Torino per lasciarlo partire. Si è avvicinato e poi allontanato dalla maglia viola almeno una decina di volte. Non se n'è mai fatto niente. Fino a martedì 30 gennaio, quando i dirigenti viola hanno spinto sull'acceleratore, lasciando per qualche ora da parte il discorso Nzola.a prescindere, insomma. Già dalla mattina si è capito che si sarebbe potuto fare. La Roma ha aperto al prestito, il(con la famiglia) ha spinto per arrivare a Firenze. In serata l'incontro tra l'agente e laper sistemare i dettagli del contratto. Stamani sarà in città: visite mediche e firma. Intanto fino a giugno. Poi si vedrà. Resta un rebus il ...