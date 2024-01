Fiorentina | guarda Thiago Almada e Luciano Rodriguez | capocannonieri per l'Olimpiade VIDEO

Nella sfida in trasferta con il Kucaricki una importante novità per i supporter: la possibilità di vedere la sfida al bar del Viola Park, ricchissimo ... (247.libero)

La Gazzetta dello Sport in edicola stamani parla anche delle possibile manovre in attacco che ri guarda no la Fiorentina . Probabile, scrive la... (calciomercato)

Napoli e Fiorentina sono in campo per la prima semifinale di Supercoppa italiana e le due squadre sono all’intervallo sul punteggio di 1-0 a favore ... (calcioweb.eu)

Andrea Belotti è pronto ad arrivare a Firenze. Il “Gallo” è atteso in città per visite mediche e firma con la Fiorentina nelle prossime ore per poi mettersi subito a disposizione di Vincenzo Italiano.Oggi è il giorno di Andrea Belotti alla Fiorentina. Dopo l'accelerata di ieri, in giornata il "Gallo" dovrebbe prendere il treno che lo porterà a Firenze per iniziare ...Un'idea low cost di Giuntoli che prende forma. Il centrocampista argentino arriva dal Southampton in prestito con diritto di riscatto ...