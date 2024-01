Fiorello a Viva Rai2! | “È tornato Swiffer-Amadeus e ogni cosa diventa polemica”

Guai in vista per Fiorello e, indirettamente anche per Lorella Cuccarini. Il conduttore di Viva Rai2 ha avuto una svista che costerà sicuramente un po' all'insegnante di ...Si è conclusa letteralmente con il botto la puntata di oggi del morning show di Rai2. Fabrizio Biggio infatti è scivolato in diretta proprio sul finale della trasmissione, dietro le spalle di Rosario ...Guai in vista per Fiorello e, indirettamente anche per Lorella Cuccarini. Il conduttore di Viva Rai2 ha avuto una svista che costerà sicuramente un po' all'insegnante di Amici.