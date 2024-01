Fiorella sgancia la bomba a Viva Rai2 su Pier Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Fiorello torna a colpire casa Mediaset, questa volta lo fa su le scelte di: la battuta è virale Fiorello lancia la frecciatina in casa Mediaset e in particolare per. Infatti, a, dopo la bufera mediatica scoppiata tra lui e la figlia di Al Bano. Tutto è partito quando, in vista dell’inizio di Sanremo 2024, che andrà in onda dal 6 febbraio,ha detto che ...