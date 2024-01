“Finiscimi” | il testo della canzone di Sangiovanni a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In gara nel 2022 con il brano “Farfalle” e ospite nel 2023,torna al Festival dicon “”. Il giovanissimo artista porta un brano dedicato alla fine di una storia d’amore. Ecco ildidi: Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parolaLe tue le conservo ancoraChe cosa penseraiChissà cosa faraiScarabocchi sui miei libriMi leggi tra le righeNon riesco più a gestirmiIo non so come si controllano le emozioniPerciò delle volte ho fatto un po’ il coglioneNon abituartiSono soltanto un bugiardoCon gli errori commessi ci farò una collezioneNegli occhi vedrò solo le allucinazioniTu che non mi amiE io ancora che ti chiamoPer dirtiFammi sentire quanto sono pessimoQuanto ti ho mancato di rispetto di ...