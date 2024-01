Fiducia Pro Patria Colombo avvisa | | Siamo in crescita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) BUSTO ARSIZIO (Varese) Domenica dalla Triestina a Fontanafredda in provincia di Pordenone sarà un grande classico per la Pro. I tigrotti ritrovano gli alabardati per un incontro sempre dal grande fascino calcistico e mister Riccardo(nella foto) spera che i suoi tigrotti possano proseguire la striscia positiva, dopo il pari interno con l’AlbinoLeffe. "I ragazzi nell’ultima partita - commenta- hanno avuto un buonissimo atteggiamento, resta solamente il rammarico di non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. E’ stata una gara equilibrata, in cuiarrivati un po’ stanchi alla fine: dobbiamo perciò vedere il bicchiere mezzo pieno, non abbiamo preso gol ancora, abbiamo dimostrato ancora una volta di potercela giocare con tutti". "La cosa positiva è non aver perso - aggiunge il tecnico della Pro ...