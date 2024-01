FIBA Europe Cup 2023 2024 | Varese perde in Olanda e compromette le speranze di passaggio del turno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sconfitta pesante per la Pallacanestro, che cade incontro il Leiden con il punteggio di 81-77 e ora non controlla più il proprio destino a una giornata dal termine della seconda fase diCup. Un gran primo quarto chiuso sul 27-19 non viene replicato nel secondo dalla squadra lombarda, che subisce un 13-27 di parziale ed è costretta a rincorrere all’intervallo. Leiden toca il +10 nel terzo periodo e gestisce il vantaggio, toccando anche il +12 a pochi minuti dal termine. Nonostante un mini tentativo di rimonta di, che porta comunque quattro giocatori in doppia cifra (Mannion 17, Hanlan 16, McDermott 13, Spencer 10) questa non si concretizza. Mannion e compagni non riescono a ribaltare il -3 dell’andata e così la prossima settimana sono non soltanto obbligati a vincere ...

