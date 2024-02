Fiamme sul Monte Blum | squadre ed elicottero in azione - Foto e video

Tempo di lettura: < 1 minuto“Poco fa si sono incendiate alcune Auto vetture a Via Di Capua. Sono giunto subito qui sul posto per portare soc corso ... (anteprima24)

Santa Maria Capua Vetere. Fissata l’ udienza preliminare per il prossimo 23 febbraio per le quattro persone di Capua arrestate nel mese di luglio ... (casertanotizie)

Un triplo Assalto da parte di un commando di rapinatori con auto in fiamme, colpi d’arma da fuoco e un tamponamento. La banda è entrata in azione ... (ilfattoquotidiano)

Monza. Incendio in via Borgazzi: fiamme in un capannone. Alle ore 22:00 le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono state chiamate a intervenire nella nota arteria cittadina ...Monza, 31 gennaio 2024 - Incendio nella notte nel capannone di un 'azienda tessile. Alle 22 le squadre del Comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute in via Gerolamo Borgazzi per ...Della rapina di stamane nella 131 al km 184 all’altezza di Siligo emerge il racconto dei primi testimoni, di transito sul posto poco dopo le 8 del… Leggi ...