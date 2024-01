Feud | Capote Vs The Swans | la vera storia dello scrittore incubo delle signore di New York

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sulla piattaforma di streaming Disney+ è arrivata unaserie più attese dell’anno. Si tratta della seconda stagione di, “faida”, serie antologica diretta dal noto regista Gus Van Sant. La prima serie raccontava della rivalità tra le dive della vecchia Hollywood, questa si concentra sulledell’alta borghesia della Newdegli Anni ’60, dette The, “i cigni”. Protagonista assoluto è Truman, giornalista,e gran viveur, che si inimicò irrimediabilmente le donne più in vista della grande mela spiattellandone tutti i segreti su una rivista prima e in un libro poi. È appassionante e ricca di glamour ladiVs The. Truman ...

