Festival di Sanremo | sul palco anche i non-cantanti Quando Francesco Nuti lasciò il segno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 – Suldel teatro Ariston e, prima del 1977, al casinò, daldisono passati proprio tutti.e non. La lista degli attori, personaggi tv, conduttori e showgirl che comunque hanno tentato la carta del. è assai lunga e ricca di sorprese; da Renato Rascel che vinse con «Romantica» nel 1960 eseguita in coppia con Tony Dallara, a Marisa Laurito («Il paese dei babà»), da Gigi Sabani («La fine del mondo») a Enrico Beruschi («Sarà un fiore»), passando per le sorelle Boccoli («Stella» scritta da Jovanotti), Barbara Boncompagni («Notte e giorno»), Lorella Cuccarini («Un altro amore no»), Fiorello («Finalmente tu») Sabina Guzzanti («Troppo sole»), Gigi Proietti («Ma che ne sai…») Paolo Rossi («I soliti accordi») e tanti altri. Come non ricordare la ...