Festival di Sanremo | su quali outfit punteranno le co-conduttrici? Ecco cosa dicono gli esperti di Sisal

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) SU CHE LOOKLE CO-DI? NEL MENTRE IL DUELLO PER IL PODIO SI FA SEMPRE PIÙ ACCESO Manca pochissimo alla 74esima edizione deldi: sule co-? Secondo glidi, Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino sfoggeranno look multicolore con una quota favorita di 1,57 rispetto alla scelta di unmonocolore (2,10). Si preannuncia una kermesse ricca di fantasie e sfumature! Giorgia torna infatti sul palco dell’Ariston vestita di un nuovo ruolo: quello da co-conduttrice della seconda serata, ben 31 anni dopo il suo esordio e dopo aver partecipato a 6 edizioni. Nel primo shooting ufficiale sanremese ...

Jannik Sinner non andrà al Festival di Sanremo 2024, caso chiuso. Il 22enne azzurro, vincitore degli Australian Open domenica scorsa, declina l’invito di Amadeus. “Faccio il tifo da casa. E’ un evento ...Partenza con il botto per Parma danza: al Regio tanti applausi per la Paul Taylor Dance Company - guarda il servizio di 12TgParma ...per settimane, il vertice della classifica Fimi, risultando il cantante di maggior successi degli ultimi mesi. Nel febbraio 2024 fa il suo esordio sul palco del Teatro Ariston, in gara al Festival di ...