Ferraris | “Il Gruppo FS procede spedito con le opere del Pnrr | già spesi 7 | 5 miliardi”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) IlFerrovie dello Stato è l’”ingegnere capo” del maxi-cantiere del. Un piano sfidante e strategico che da un lato rappresenta un motore di crescita fondamentale del Pil italiano, dall’altro è garanzia dello sforzo in atto per ammodernare le infrastrutture del nostro Paese e proiettarlo nel futuro. Ilguidato dall’ad Luigi, infatti, è non solo grande appaltatore dei fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, ma sta completando tutti gli appalti affidati con grande rapidità e nel pieno rispetto del crono-programma. Precisione, questa, non certo frequente in Italia.: “I lavori procedono spediti come da programma” “Siamo in linea con l’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina alla rete ferroviaria 25di euro. Di ...