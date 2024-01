Feriti dalle bombe | i bambini di Gaza curati al Meyer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 – Sono tre iprovenienti daattualmente ricoverati nel reparto di Chirurgia dell'AouIrccs. Si tratta di un fratellino e una sorellina rispettivamente di 12 e 15 anni, accompagnati dalla mamma, e di un bambino di 10 accompagnato dal babbo. Tutti e tre riportano gli esiti di patologie di tipo traumatico legate ad esplosioni diche hanno colpito le loro abitazioni. Il bambino di 10 anni con frattura di femore, dopo ulteriori accertamenti che hanno escluso infezioni profonde, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ortopedico questa mattina (per il riallineamento dei due monconi della gamba precedentemente operata a) e a breve potrà cominciare la riabilitazione per recuperare la funzionalità dell'arto interessato che era stato a lungo ...

