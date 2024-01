Federcalcio Arabia Saudita attacca Mancini | “Inaccettabile quello che ha fatto | vedremo come agire”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) E’ caos inper l’eliminazione contro la Corea del Sud agli ottavi di finale della Coppa d’Asia e soprattutto per il gesto del ct Roberto, che ha abbandonato il terreno di gioco durante la serie dei rigori dopo che la sua squadra ne aveva sbagliati due di fila, ma senza che ancora fosse stato tiratodecisivo dai coreani. Una mancanza di rispetto secondo i sauditi, con la giustificazione dell’allenatore marchigiano (“pensavo fosse già finita la partita”) che non è andata giù nemmeno al presidente della, che ha tuonato e alzato i toni. Il presidente della Saudi Football Federation, Yasser Al-Misehal, intervenuto a SSC non ha usato mezzi termini: “L’uscita dell’allenatore è del tutto. Discuteremo con lui perché quanto è accaduto. Ha ...