Fed tiene tassi fermi | tagli solo con solido calo inflazione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Con un voto (previsto) all'unanimità, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve (Fomc) ha deciso di tenere ancoradi riferimento fra il 5,25 e il 5,50% dal momento che "l'resta a livelli elevati sebbene sia scesa nell'ultimo anno". Nella dichiarazione conclusiva del meeting si sottolinea tuttavia come l'economia Usa sia "cresciuta a un livello sostenuto, e il tasso di disoccupazione è rimasto basso". Il Fomc "riche i rischi legati al raggiungimento degli obiettivi in materia di occupazione estiano raggiungendo un migliore equilibrio" ma "le prospettive economiche sono incerte e il Comitato resta molto attento ai rischi di". "Nel considerare eventuali aggiustamenti" – si spiega – "il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi". Ma il Fomc "riche non sarà opportuno ridurre l’intervallo obiettivo finché non avrà acquisito maggiore fiducia che l’si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%". Confermato inoltre il processo di riduzione del bilancio della banca centrale Usa. In conferenza stampa il presidente della Fed Jerome Powell ha sottolineato che l'economia Usa "ha sorpreso" per resilienze anche davanti agli aumenti deima la Fed – pur consapevole dei rischi ditroppo alti a lungo oati troppo presto – prende tempo davanti all'ipotesi di una inversione di marcia perché "vogliamo maggiore fiducia e vedere più dati positivi" suldell', "non dati migliori, ma dati duraturi. Sei mesi di buoni dati sull’ci stanno inviando un segnale reale" ma "il nodo è se possiamo avere fiducia sul fatto che stiamo arrivando in modo sostenibile all'obiettivo del 2%". — [email protected] (Web Info)