Fed tiene tassi fermi | tagli solo con solido calo inflazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 13.36 Grazie per averci seguito amici di ... (oasport)

La Fed annuncerà la decisione sul tasso oggi alle 20:00 La Fed annuncerà la prima decisione sul tasso del 2024 oggi alle 20:00 Gli economisti non si aspettano cambiamenti nei tassi Questo incontro ...Ridurre il costo del denaro non è opportuno, osserva la Banca centrale, fino a quando non si avrà maggiore fiducia su un calo dell'inflazione verso l'obiettivo del 2% ...(Adnkronos) – Con un voto (previsto) all'unanimità, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve (Fomc) ha deciso di tenere ancora fermi i tassi di riferimento fra il 5,25 e il 5,50% dal mo ...