Fed non tocca i tassi ma prepara un taglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Scompare nel comunicato un riferimento a un rialzo del costo del credito, ma la riduzione è rinviata al momento in cui la Fed sarà sicura di raggiungere l’obiettivo del 2%

Roma, 31 gen. (askanews) – La Federa Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti ha confermato i livelli di riferimento dei tassi di interesse sul dollaro. La decisione era ampiamente attesa ed è sta ...«Il comitato ritiene che non sarà opportuno ridurre l’intervallo obiettivo finché ...Secondo Bloomberg Economics ci sono tutti i presupposti affinché la Fed adotti misure verso il taglio dei tassi ...Il costo del denaro è fermo da luglio. La Fed non vede un taglio dei tassi fino a quando non avrà una maggiore fiducia sul fatto che l'inflazione si muove e si avvicina verso il 2%. L'inflazione è ...