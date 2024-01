FdI ha bloccato le elezioni provinciali a giugno Meloni temeva l' effetto negativo sul voto europeo

Sono 12 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca nell’ultima settimana. In Toscana i contagi sono stati complessivamente 203: 106 confermati con tampone molecolare e gli altri 97 con test ...Gli esponenti: "Sosteniamo il Comitato per la tutela della Val di Lima e Val Fegana contro questo scempio ambientale" ...Nuovo pasticcio sulla decontribuzione per le mamme con almeno due figli che la premier Giorgia Meloni aveva presentato come misura cruciale del “pacchetto natalità ” del governo. Dopo la correzione in ...