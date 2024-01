FC Heidenheim-Borussia Dortmund venerdì 02 febbraio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tre vittorie consecutive hanno riportato ildi Terzic al quarto posto ed in piena zona Champions, con 3 punti di vantaggio sul RB Lipsia e ad un solo punto dal sempre più sorprendente Stoccarda. Nell’anticipo del ventesimo turno di Bundesliga il BVB si reca per la prima volta nella sua storia sul campo dell’FCdi Schmidt, neopromosso in massima serie e attualmente decimo InfoBetting: Scommesse Sportive e