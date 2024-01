Fatih Terim | 'Per Yildiz la Juventus è una scuola | Allegri top mondiale Calhanoglu? Il migliore'

Fatih Terim ripartirà dalla greci a e dal Panathinaikos . A 70 anni compiuti, il tecnico turno, conosciuto anche in Italia per essere stato sulla ... (sportface)

Durante un`intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Fatih Terim, attuale allenatore del Panathinaikos ed ex tecnico del Milan e della Nazionale turca, ha.Questa possibilità viene però evitata grazie a una sorprendente rimonta nel finale della squadra di Fatih Terim. La Cechia segna per prima con un colpo di testa di Jan Koller e raddoppia con Jaroslav ...Dieci punti in quattro partite e primo posto in classifica nella regular season. Il Panathinaikos, con Fatih Terim alla guida, ha affiancato il PAOK in.