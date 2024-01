Farneta | con due gol ha la meglio sullo Sporting Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Con il posticipo della quindicesima giornata del girone B si è delineato il quadro anche per il campionato di Terza categoria. La sfida tradei, giocata sul campo di Monsagrati, è terminata 2 a 1. In vantaggio subito la formazione lucchese con Dianda al 13’, ma i versiliesi riescono però a pareggiare al 22’. Il primo tempo giocato su buoni ritmi finisce in parità. Nella ripresa arriva il gol vittoria al 35’ con la firma di Catinali, che permette aldi conquistare tre punti importanti per la classifica. Questa dunque la nuova graduatoria aggiornata. Morianese 39; Valfreddana 36;dei, Folgore Segromigno Piano, Vorno 32; Stiava 25; Aquila Sant’Anna 23; San Lorenzo 21; Spianate 17; Bargecchia, ...