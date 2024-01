Farina di grillo | qual è la prima startup italiana autorizzata a venderla

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Si chiama Nutrinsect, si trova nelle Marche, oggi produce 2 tonnellate di derivati dagli insetti per uso alimentare ma conta di arrivare a sei entro la fine dell'anno

Dopo le proteste viste in Moldova, Germania Polonia e Olanda, anche gli agricoltori italiani sono pronti a ribellarsi alle politiche UE che ... (ilgiornaleditalia)

L’apertura del creativo del ristorante Magorabin, una stella Michelin a Torino: " sono un cuoco completamente laico, non mi piace pormi confini” (repubblica)

Dopo vari esperimenti la produzione della farina di grillo sbarca anche in Italia e sarà un'azienda marchigiana a produrla ...Inizialmente la polvere di grillo liofilizzata sarà distribuita al settore dell'industria alberghiera. «Faremo conoscere il nostro prodotto sostenibile e made in Italy» ...L'ok c'è, resta da capire quanto apprezzeranno i consumatori. La prima e unica azienda italiana autorizzata alla produzione, trasformazione e commercializzazione per uso alimentare umano, di farina di ...